Ремонт, как и ожидалось, повлек череду отключений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В столице Приморья дан старт работ по ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения. В течение этого года планируется заменить около 24 километров трубопроводных сетей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

– На сегодня износ сетей составляет 80-90 %. Запланирован масштабный ремонт, которого никогда раньше не было. Работы связаны с перекрытием горячей воды. График сформирован таким образом, чтобы провести все поэтапно и в наиболее короткие сроки. Просим жителей с пониманием отнестись к данной мере. Тепловики будут работать без выходных все лето, чтобы зимой в домах было тепло и вода, – прокомментировали в управлении администрации по вопросам ТЭК.

Из-за проведения ремонтных работ горячая вода будет временно отсутствовать в некоторых жилых зданиях, школах и детских садах на улицах Хабаровской и Добровольского.

Во время ремонта на Добровольского, 33-39, установят 500 метров новых трубопроводов, изготовленных из современных долговечных материалов. У дома на Хабаровской, 34а, смонтируют 720 метров обновленной сети.

Ремонт на обоих участках повлек отключение горячей воды в нескольких домах.

До 1 августа без горячего водоснабжения останутся жители домов по адресам:

Океанский проспект, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2, 87/1, 87/2, 89а, 97, 99, 99а, 101, 101а,107, 109, 103, 105, Улица Хабаровская, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 27а, 27б, 29а, 31, 31а

До 2 августа без горячей воды будут жители Добровольского, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7а, 5а, 20 (колледж), 25, 39, 41, 43, 45, 47. Без ГВС вынужденно останутся дома по адресам: улица Волкова, 3, 3а (д/сад №3), 9,11,11а (д/сад №173), Пацаева, 1, 2 (СОШ №54), 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11. Также воды не будет на улице Садовая, 44.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как вице-мэр оценил состояние теплосетей города: сравнил с трухой и фольгой. На ремонт направят более 4,6 миллиарда рублей.

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