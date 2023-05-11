Турпоток из Приморья в зарубежные страны на майские праздники вырос на 25%

Фото: предоставлено ПАО «МегаФон»

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

У дальневосточников на майские праздники был востребован отдых в Китае, Турции и Таиланде. Из Приморского края в Поднебесную уехало 55% туристов, на Турцию и Таиланд пришлось больше 8% выездного турпотока.

После открытия границ и возобновления прямых рейсов в Россию постепенно возвращаются туристы из Китая. В Приморье они составляют почти 60% от всех въезжающих иностранных гостей. При этом регион занимает первое место по количеству китайских туристов, следующие в рейтинге Амурская область и Забайкалье.

Вместе с тем, приморцы не спешат отказываться от внутреннего туризма, на майских праздниках чаще всего они выезжали в соседние регионы. Больше 45% абонентов оператора, отправившиеся в праздничные дни в путешествие по стране, встречались с родными и близкими в Хабаровском крае, Забайкалье и Иркутскую область, в столицу отправилось около 11% абонентов оператора из Приморского края.

Вместе с тем, аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

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