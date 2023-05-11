На федеральной трассе А-370 «Уссури» в Приморье установили круглосуточные камеры видеонаблюдения

Принимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать возможные затруднения проезда транспорта. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Камеры видеонаблюдения установили у путепровода на федеральной трассе А-370 «Уссури» в районе Кипарисово. Об этом сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К слову, на этом участке сейчас продолжается реконструкция объекта с 687 по 703 километр трассы Хабаровск – Владивосток. Теперь следить за интенсивностью движения можно будет в онлайн режиме. Для этого подключены две видеокамеры по разным направлениям – во Владивосток и в Уссурийск.

Трансляция будет идти в круглосуточном режиме реального времени, и это очень удобно. Водители теперь смогут планировать свой маршрут всего лишь просмотрев видео с камер.

Напомним, что сейчас по направлению осуществляется движение только по двум полосам. До начала реконструкции для езды были доступны все четыре полосы. Когда транспортный поток интенсивный, движение регулируют в ручном режиме с организацией реверсивного. В пятницу и субботу оно действует с 13:00 до 20:00 в сторону Уссурийска, в воскресенье – с 13:00 до 20:00 в направлении Владивостока.

Наблюдать за дорожной обстановкой можно по ссылкам:

– в направлении Владивостока,

– в направлении Уссурийска.

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