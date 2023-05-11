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НовостиВладивосток11 мая 2023 3:03

На федеральной трассе А-370 «Уссури» в Приморье установили круглосуточные камеры видеонаблюдения

Наблюдать за дорожной обстановкой можно будет онлайн
София МИХАЙЛОВА
Принимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать возможные затруднения проезда транспорта.

Принимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать возможные затруднения проезда транспорта.

Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Камеры видеонаблюдения установили у путепровода на федеральной трассе А-370 «Уссури» в районе Кипарисово. Об этом сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К слову, на этом участке сейчас продолжается реконструкция объекта с 687 по 703 километр трассы Хабаровск – Владивосток. Теперь следить за интенсивностью движения можно будет в онлайн режиме. Для этого подключены две видеокамеры по разным направлениям – во Владивосток и в Уссурийск.

Трансляция будет идти в круглосуточном режиме реального времени, и это очень удобно. Водители теперь смогут планировать свой маршрут всего лишь просмотрев видео с камер.

Напомним, что сейчас по направлению осуществляется движение только по двум полосам. До начала реконструкции для езды были доступны все четыре полосы. Когда транспортный поток интенсивный, движение регулируют в ручном режиме с организацией реверсивного. В пятницу и субботу оно действует с 13:00 до 20:00 в сторону Уссурийска, в воскресенье – с 13:00 до 20:00 в направлении Владивостока.

Наблюдать за дорожной обстановкой можно по ссылкам:

– в направлении Владивостока,

– в направлении Уссурийска.

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