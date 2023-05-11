ДТП с участием мотоциклиста парализовало движение в районе Гоголя во Владивостоке

Место аварии. Фото: Telegram-канал Новости Приморья | IRECOMMEND_VDK.

На одной из самых загруженных трасс во Владивостоке произошла авария с участием мотоциклиста. По предварительной информации, никто не пострадал. Кадры с места происшествия уже появились в социальных сетях. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в обеденное время четверга, 11 мая, в районе улицы Гоголя по направления к Некрасовскому путепроводу. Пока обстоятельства столкновения неизвестны. Судя по всему, автомобилист просто не увидел приближающегося на мотоцикле водителя.

В итоге кузовные повреждения получил «железный конь» и автомобиль марки «Тойота Приус». На месте аварии уже работают сотрудники ДПС. Там, где столкнулись транспортные средства, наблюдается затор – собирается пробка в сторону выезда из Владивостока.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться компетентным органам.

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