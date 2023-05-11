Спутника экс-жительницы Владивостока раскритиковала вся страна. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рэп-исполнительница Mozee Montana (Алина Мкртчян), которая долгое время жила во Владивостоке и здесь начала карьеру, вновь вернулась в город и объявила о фан-встрече. Однако поклонников больше заинтересовала компания артистки: в машине она ехала с тиктокером-миллионником Женей Лизогубом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Широкой общественности имя спутника Алины стало известно не за таланты, а за предъявленное Лизогубу обвинение. Он подозревается в связи с несовершеннолетними девушками. В сети отмечают, что 20-летний блогер регулярно недвусмысленно домогался в своем же прямом эфире к 14-летней тиктокерше.

Mozee Montana и Женя Лизогуб. Фото: Telegram-канал mozeeeblana

После внимания к Mozee Montana из-за дружеских отношений с Лизогубом исполнительница решила отменить съемки, дата и время будущей фан-встречи во Владивостоке неизвестны. «Появились обстоятельства», – сказала Montana в соцсети. Женя Лизогуб после того, как глава ЛБИ Екатерина Мизулина настояла на проверке его деятельности, заявил, что будет сотрудничать с правоохранительными органами.

СПРАВКА «КП»

Первые музыкальные пробы Mozee Montana сделала в двенадцать лет на студии рэпера Masda, после чего стала дальше развиваться в этом направлении. Первый записанный трек «Действуем» у неё вышел в 13 лет еще под псевдонимом $low Mo. Девушка часто участвовала в дальневосточных музыкальных мероприятиях.

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