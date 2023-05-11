Поток проходящих через границу между Приморьем и Китаем машин увеличился в 1,5 раза

Автомобильный пункт пропуска Краскино пересек 9 641 автомобиль. Фото: Дальневосточное таможенное управление

В пресс-службе дальневосточной таможни рассказали, что в первом квартале 2023 года количество автомобилей, которые пересекают границу между Приморьем и Китаем, увеличилось. Уссурийские инспекторы оформили почти 36 тысяч транспортных средств. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Автомобильный пункт пропуска Краскино пересек 9 641 автомобиль – это на 87% больше, чем зафиксировали в прошлом году. На 50% (12 848) увеличился поток через погранпереход Пограничный, через Турий Рог – 58% (10 632), Полтавку – 24% (2 708).

В пресс-службе добавили, что пропускная способность улучшилась благодаря увеличению количества инспекторов на постах, организации реверсивного движения в пункте Краскино, мониторингу оперативной обстановки.

Скоропортящиеся товары, а также предметы первой необходимости сотрудники Уссурийской таможни оформляют не более 15 минут.

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