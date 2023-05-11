В Приморье сохраняется штормовое предупреждение

В ночь на 12 мая по-прежнему ожидаются заморозки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Примгидромета озвучили подробный прогноз погоды на предстоящую пятницу. По их словам, в континентальных районах сохранится тепло, а на побережье ожидается прохлада. Штормовое предупреждение сохраняется. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали синоптики, в крае продолжает действовать штормовое предупреждение: в ночь на пятницу в отдельных районах сохранятся заморозки. 12 мая, на погоду в крае повлияет антициклон, но осадки он не вызовет. Днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до +19…+25°C, в прибрежной части Приморья они не покажут ниже +10…+16°C.

Во Владивостоке 12 мая ожидается переменная облачность, утром возможен туман. Максимальная температура воздуха в приморской столице достигнет +10…+13°C.

Напомним, что синоптики предупредили о том, что на юге и северо-западе Приморья в Дальнереченском и Кировском районах сохраняется 4 класс пожароопасности, из-за чего в крае было объявлено штормовое предупреждение.

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