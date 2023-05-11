На стадионе «Авангард» во Владивостоке пройдут первые соревнования после реконструкции

Соревноваться друг с другом будут юные спортсмены от 2 до 7 лет.
Фото: Администрация Владивостока
Во Владивостоке стадион «Авангард» готов принять первых участников соревнования после реконструкции. Здесь уже 14 мая пройдет велогонка среди детей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Соревноваться друг с другом будут юные спортсмены от 2 до 7 лет. Первые заезды начнутся в 10:00. Специалисты также рассказали, что 13 июня на обновленном объекте проведут первую домашнюю гонку чемпионата России по спидвею.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что реконструкция стадиона «Авангард» стартовала в 2019 году. Подступы к ремонту оказались настолько тяжелыми, что в декабре 2018 года губернатор Олег Кожемяко обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. В результате на работы направили 157,6 миллиона рублей из федеральной казны. Строительство началось в 2019 году, должно было завершиться через год, но затянулось еще на несколько лет. В январе 2022-го планировалось запустить гонки уже летом того же года. Уже в апреле общественные наблюдатели оценили готовность спортивного ядра объекта в 80%. Затянувшийся ремонт стал одной из причин отставки экс-мэра Олега Гуменюка.
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