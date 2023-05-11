На Камчатке мужчина обвиняется в убийстве сожительницы

Уголовное дело передано прокурору. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петропавловске-Камчатском мужчина приревновал свою сожительницу к другому. В гневе он вытолкнул женщину из окна и теперь обвиняется в убийстве. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следком завершил расследование убийства 42-летней женщине. Ее 41-летний партнер вечером 6 октября, после пары бокалов алкоголя, затеял ссору. В порыве агрессии он из ревности вытолкнул ее из окна ее собственной квартиры, которая находилась на 4 этаже. Женщина скончалась из-за тяжелых травм.

Сейчас мужчина обвиняется в преступлении по части 1 статьи 104 УК РФ «Убийство» и содержится под стражей. Его уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что жители Петропавловска-Камчатского обнаружили под окнами дома на Солнечной страшную находку – на земле лежала женщина без признаков жизни. Как выяснилось позже, потерпевшая выпала из окна собственной квартиры на четвертом этаже. Более того, на теле погибшей имелись признаки насилия.

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