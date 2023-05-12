Труп неизвестного мужчины на лавочке нашли жители Владивостока

О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях. Фото: telegram-канал @sluchilos_v_pk.

Пятничное утро владивостокцев омрачила страшная находка: на лавочке на улице Ивановская местный житель обнаружил труп мужчины. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся приморец рассказал в социальных сетях. По словам очевидца, утром он шел на парковку, заметил большое скопление людей и решил узнать, что происходит. Оказалось, что на лавочке лежал человек.

– Думал разбудить, подхожу, а это труп. На вид 35-40 лет, на бездомного не похож. Вызвал скорую, но прошло три часа, а до сих пор никого нет.

Остальные подробности не сообщаются. Неизвестно кто этот мужчина и при каких обстоятельствах он скончался. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД по Владивостоку, чтобы узнать детали. Комментарии предоставят позже.

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