Уроженка Средней Азии раскидывала закладки в одном из районов Владивостока

Преступницу выявили благодаря оперативному мероприятию полиции «проверочная закупка». Фото: УМВД России по Приморскому краю

Жительница Владивостока попалась на закладках с наркотиками. Преступницу выявили благодаря оперативному мероприятию полиции «проверочная закупка». Теперь 49-летней уроженке Средней Азии грозит до восьми лет тюрьмы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В Первомайском районе, более известном владивостокцам как Чуркин, заметили подозрительную женщину. Полицейские начали изучать сомнительную ситуацию и выяснили, что иностранка распространяет наркотики так называемым бесконтактным способом, то есть прячет закладки с запрещенным веществом.

Окончательно подтвердить то, что женщина совершает преступление, удалось в ходе оперативного мероприятия «проверочная закупка». Вскоре после этого домой к наркоторговке нагрянули силовики. В квартире на улице Надибаидзе, 34, полицейские нашли предметы, с помощью которых уличенная в противоправной деятельности фасовала наркотические средства. В числе прочего во время обыска изъяли весы, упаковочные материалы и иное.

Иностранку увезли в отделение полиции, где она призналась в преступлении. По данному факту завели уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство и сбыт наркотических средств. Теперь гражданке грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас женщина находится в СИЗО.

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