Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил создать центр подготовки кадров СПО

Лилия Гумерова поддержала идею губернатора. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой обсудил недостаток педагогов в учебных учреждениях, а также поднял вопрос о подготовке специалистов среднего профессионального звена. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как заявил Олег Кожемяко, в крае необходимо принять программу подготовки профессиональных кадров, которая должна включить в себя увеличение бюджетных мест и привидения в порядок общежитий для студентов. Также, по словам губернатора, важно нарастить рабочие кадры и поддержать учащихся студентов СПО.

– Создание межрегионального центра подготовки и повышения квалификации кадров среднего профессионального образования, который будет оснащен современным оборудованием и актуальными методиками работы, поможет решить проблему дефицита кадров. В таком центре работать будет интересно. Приморский край готов участвовать в его создании, чтобы ребята получали качественное образование.

Лилия Гумерова поддержала идею главы Приморья. Она отметила, что систему образования в крае нужно развивать комплексно.

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