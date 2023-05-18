Четыре новых автобуса выйдут на маршрут № 28 во Владивостоке

Салоны автобусов рассчитаны на 55 пассажиров. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Парк владивостокского общественного транспорта пополнился четырьмя новыми автобусами. На этот раз их закупила компания «Раннер», которая работает по контракту с администрацией города, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ближайшие дни автобусы китайской компании «Ютонг» выйдут на маршрут № 28 от Семеновской до Бухты Емар. Салоны рассчитаны на 55 пассажиров, есть электронные табло, система отопления, также транспорты оснащены камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения.

– Наша компания начала серьезное обновление парка с 2019 года. В прошлом году парк пополнили 35 «ПАЗов». В этом году, помимо четырех «ютонгов», планируем и дальше закупать китайские автобусы. В компании практически не осталось машин 2013 года выпуска, планируем заменить и эти, – рассказал директор ООО «Раннер» Сергей Гостев.

По словам замглавы администрации Владивостока Максима Акульшина, обновление парка общественного транспорта – важная задача для мэрии.

– Хороший стимул – трехлетние контракты, которые мэрия заключает с автотранспортными предприятиями: такая стабильность позволяет им использовать лизинговые инструменты для закупки нового транспорта.

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