В Приморье ветеринары не допустили распространение вируса африканской чумы свиней

На предприятии ввели карантин. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье на предприятии «РусАгро» в ТОР «Михайловский» действует один очаг африканской чумы свиней. Благодаря ветеринарам распространение вируса не было допущено. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился руководитель ветеринарной инспекции Станислав Крушинский, на свинокомплексе «Ленинский-2» специалисты провели противоэпизоотические мероприятия, выставили дезбарьеры и ввели карантин, поэтому на предприятии наблюдается лишь один очаг АЧС.

Россельхознадзор также обнаружил вирус в мясо-костной муке, которая была произведена на свинокомплексе. Но по словам Станислава Крушинского, в продукте содержится лишь геном, который не представляет опасности.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на территории ООО «Русагро-Приморье» был обнаружен очаг африканской чумы. Но по словам министра сельского хозяйства края Андрея Бронца, вспышка, вирус не повлияет на производство мяса в крае.

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