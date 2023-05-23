Между Приморьем и Китаем могут возобновить железнодорожный маршрут

Подробности рассказал зампредседателя правительства Приморья Валерий Прокопчук. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморье активно развивает сотрудничество с китайской провинцией Хэйлунцзян. Зампредседателя правительства края Валерий Прокопчук провел рабочую встречу с главами Муданьцзяна – Чжан Гоцзюнем, Суйфэньхэ – Ван Лэем и Дуннина – Чжоу Чжэньхаем. Стороны обсудили ряд важных вопросов в сфере торговли, экономики, туризма и образования. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Доля Китая во внешней торговле Приморья в 2022 году составила 57%, товарооборот вырос на 46% и составил 7,5 миллиарда долларов. Мы планируем увеличить объем торговли с Китаем дополнительно на 2,5 миллиарда долларов и довести общий торговый оборот до 10 миллиардов к 2024 году, – отметил Валерий Прокопчук.

На встрече стороны обсудили возможность возобновить работы российского поезда по маршруту Гродеково – Суйфэньхэ. По словам зампредседателя правительства, проект находится в РЖД на согласовании.

– Считаем, что было бы правильным возобновить одновременно работу обоих поездов на паритетной основе в соответствии с межправительственным соглашением.

Власти Приморья и Китая также подняли вопрос об открытии представительства Дальневосточного федерального университета в Муданьцзяне, предстоящих спортивных играх «Дети Приморья», Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.

Напомним, что регион вместе с КНР также работает над созданием транспортно-логистического центра.

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