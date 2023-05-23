Юрий Трутнев: без улучшения транспортных магистралей невозможно развитие экономики в ДФО

Необходимо ускорить работу по импортозамещению промышленных технологий. Фото: Официальный сайт полпреда президента РФ в ДФО.

На заседании Коллегии Минвостокразвития России полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обозначил задачи, которые необходимо выполнить ведомству. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По мнению Юрия Трутнева, Минвостокаразвития необходимо ускорить работу по импортозамещению промышленных технологий.

– У нас с вами есть инвестиционный Фонд «Восток», есть хорошая идея по созданию ТОР «Патриотическая», но существенного влияния эти инструменты на ситуацию пока не оказали.

По мнению полпреда, улучшить необходимо торгово-экономические связи со странами АТР.

Особое внимание также стоит уделить развитию логистических коридоров – Восточного полигона железных дорог и Северного морского пути.

– Изменившийся характер международных отношений привел к развороту практически всех экспортных потоков через Дальний Восток в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Без развития транспортных магистралей мы никакую экономику развивать не сможем.

Напомним, что Юрий Трутнев также подвел итоги работы Минвостокразвития России на Дальнем Востоке.

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