Трое дальневосточников рекомендованы к поступлению в ГИТИС

Глеб Нурмухамбетов из Невельска.

Цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Дальнего Востока. Первый тур в главный театральный ВУЗ страны прошел в рамках проекта МТС «Поколение М» на онлайн платформе Webinar. Трое начинающих артистов с Дальнего Востока рекомендованы к поступлению на актерский факультет ГИТИСа.

По итогам онлайн-консультаций в ГИТИС на второй тур были рекомендованы: Дмитрий Васильев, 18 лет из Хабаровска, Екатерина Корякина, 17 лет из Комсомольска-на-Амуре и Глеб Нурмухамбетов, 18 лет из Невельска. Ребята нестандартно подошли к выбору программы. Дмитрий Васильев исполнил отрывок из «Нового Пигмалиона» Бориса Бермяка, Екатерина Корякина рассказала стихотворение современного автора Веры Полозковой «Без всяких брошенных невзначай», Дмитрий Васильев удивил стихотворением Владимира Маяковского «Левый марш».

– Используя ресурсы экосистемы цифровых сервисов МТС мы предоставили ребятам из самых удалённых уголков страны возможность проходить вступительные прослушивания в ведущий творческий ВУЗ Европы. Это одно из направлений нашей работы с молодым поколением в рамках бесплатного проекта МТС «Поколение М» по развитию детского творчества при помощи цифровых решений. Сегодня МТС реализует широкую линейку цифровых сервисов в области медиа, телеком, финансовых услуг на основе искусственного интеллекта, интернета вещей, облачных вычислений и больших данных, и в рамках проекта «Поколение М» мы предоставляем школьникам реальную возможность научиться использовать инновации для своего развития, для успешной учебы, яркого и увлекательного досуга, – отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Екатерина Корякина из Комсомольска.

– Прослушивания на Дальнем Востоке в формате онлайн проходят в третий раз. Для ребят это замечательная возможность, не выезжая из родного города пройти консультации. Стать актером не просто. Нужен не только талант, но и уверенность в собственных силах, настойчивость и подходящая для театра и кино внешность. Если вы мечтаете именно о ГИТИСе - не обязательно стремиться только на актерский факультет. В ГИТИСе восемь творческих факультетов. Мало кто знает, что мы готовим сегодня и профессиональных гримёров, и театральных критиков, и продюсеров, и сценографистов. Список факультетов и требования к поступлению есть на нашем сайте, – рассказал режиссер театра и кино, преподаватель режиссерского факультета ГИТИСа Валерий Саркисов.

Всего отборочные консультации прошли более 100 школьников и студентов из Дальнего Востока. Большинство подростков были из Владивостока, Уссурийска, Находки, Хабаровска и Якутска. Впервые участие в онлайн-консультациях приняли ребята из Славянки и Большого Камня.

Дмитрий Васильев из Хабаровска.

Отметим, у талантливых дальневосточников, мечтающих о сцене, есть еще один шанс поучаствовать в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М». Для этого участникам нужно снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая загрузить запись на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео. Лучшим будет зачтено прохождение первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или факультет эстрады. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву.

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

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