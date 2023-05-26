Японское море его не привлечет: главный синоптик Приморья дал окончательный прогноз по тайфуну MAWAR

В ночь на 26 мая тайфун продолжал двигаться в сторону острова Тайвань. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях распространяется видео с последствиями супертайфуна MAWAR, который переворачивает припаркованные машины. Главный синоптик Приморья Борис Кубай ответил на интересующий всех вопрос: нанесет ли тропический циклон удар по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы Примгидромета, MAWAR никак не повлияет на погоду в регионе, так как пройдет южнее Японии в сторону Берингова моря. В ночь на 26 мая тайфун продолжал двигаться в сторону острова Тайвань, активно развивался и достиг аномально низкого атмосферного давления в центре, которое 31 мая – 1 июня резко поднимется вверх.

– Холодное Японское море его совсем не привлечет, а широтно ориентированная высотная фронтальная зона, базирующаяся несколько южнее Японии, направит тайфун на восток, северо-восток к Алеутским островам. А мы переключим свое внимание на процесс зарождения и движения в Тихом океане нового, третьего по счету тайфуна.

Напомним, что в предстоящие выходные, 27 и 28 мая в Приморье ожидается дождливая погода.

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