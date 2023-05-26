Приморский край признали лидером ДФО по зарплатному хаосу

Половина общего долга ДФО на плечах приморских работодателей. Фото: Иван Макеев

Согласно опубликованному отчету Росстата, Приморский край имеет наибольшие задолженности по выплате зарплаты среди всех регионов Дальнего Востока. По состоянию на 1 мая, региональные работодатели должны своим сотрудникам 19,1 миллиона рублей, что составляет почти половину от общего долга в данном макрорегионе. Оценили в 41,7 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На втором месте среди регионов Дальнего Востока находится Забайкальский край с задолженностью в размере 10,3 миллиона рублей, а на третьем месте – Якутия с долгом в размере 9,2 миллиона рублей. Далее по списку: Камчатка (2,5 миллиона рублей), Бурятия (0,4 миллиона рублей) и Хабаровский край (0,2 миллиона рублей). Работодатели в других регионах, таких как Амурская и Магаданская области, Сахалин, Еврейская автономная область и Чукотка, выплачивали зарплату вовремя.

Интересно отметить, что в общероссийском рейтинге Приморский край занимает 12-е место. В апреле задолженность сократилась на 11,7%. Наибольшую задолженность по всей стране имеет Санкт-Петербург (100,9 миллиона рублей), за ним следуют Тамбовская область и Красноярский край с долгами в размере 43,2 миллиона и 42,3 миллиона рублей соответственно. Ленинградская область, Крым и Москва также входят в пятерку регионов с наибольшими долгами в этом направлении. Примерно 30 регионов Российской Федерации не имеют задолженностей вообще.

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