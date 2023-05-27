Набережную ДВФУ во Владивостоке закроют для посещения

Специалисты не рекомендуют посещать лесопарковую зону ДВФУ в течение недели. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Акарицидная обработка лесных зон Владивостока продолжается. С понедельника, 29 мая, по воскресенье, 4 июня, профилактические мероприятия по уничтожению клещей пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В мэрии уточнили, что подрядчик приступит к работам в 10 часов утра 29 мая. Специалисты будут обрабатывать ландшафтно-парковую зону ДВФУ, что возле Университетской набережной.

Одновременно с этим пройдут и дератизационные мероприятия, то есть специалисты займутся уничтожением крыс и других грызунов.

– С этого времени посещать территорию не рекомендовано. <…> Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанных с предстоящими обработками, – добавили местные власти.

Отметим, что дератизация пройдет и на городских кладбищах – «Лесное», «Морское», «Центральное», «Аякс», «Подножье». Обработка от клещей здесь проводилась в апреле.

Напомним, клещи в этом году проснулись немного раньше обычного. Первых кровососов начали фиксировать уже в начале марта, а в конце месяца люди уже приносили паразитов на обследование в лабаратории.

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