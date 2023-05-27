Следком завел уголовное дело из-за нападения собаки на семилетнего ребенка в Находке

Фото: Telegram-канал @nakh_control

Следователи приморского управления СКР занялись историей с нападением уличного пса на семилетнего мальчика, которая произошла 24 мая в Находке. Правоохранители завели уголовное дело по оказанию услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В среду, 24 мая, парнишка гулял возле торгового центра на улице Сидоренко в Находке. Неожиданно появилась стая уличных собак, которые начали окружать ребенка. От испуга мальчик побежал, псы – за ним. Одно из животных вырвалось вперед сородичей и цапнуло маленькую жертву за ногу.

Ребенок сумел вырваться и добраться до дома. Разъяренный отец нашел собак и «навалял» им, но, конечно, это не вернуло душевного спокойствия никому из членов семьи, да и рана никуда не делась.

Обеспокоенные родители схватили сына и помчались в травмпункт, где мальчику обработали рану.

Вскоре после публикации в социальных сетях и СМИ за ситуацией взялась прокуратура Находки. Специалисты надзорного ведомства проверяют учреждение, которое должно заниматься отловом бездомных животных. Речь идет о МКУ «Сетевое парковое хозяйство НГО». Госорган даст оценку исполнению требований законодательства.

В субботу, 27 мая, стало известно, что к инциденту подключился и следственный комитет. Сотрудники СУ СК РФ по Приморью завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Если виновный будет найден, то ему грозит или штраф до 300 тысяч рублей, или лишение свободы до двух лет.

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