Машина всмятку: кадры серьезного ДТП в столице Приморья разлетелись по соцсетям

Из-за аварии пострадал один человек. Фото: telegram-канал @svodka25

Серьезная авария на улице Маковского произошла минувшей ночью во Владивостоке. ПО словам очевидцев, есть один пострадавший. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся стало известно благодаря социальным сетям. Закончив заправлять автомобиль, водитель Toyota Corolla Axio выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил Honda Insight. Итог маневра: гибрид ушел от столкновения с автомобилей, однако снес леера, ударился и столб и вылетел на газон.

Из-за ДТП пострадал только водитель Honda Insight.

Напомним, что 27 мая во Владивостоке произошла ужасная авария. 47-летний местный житель вместе с двумя шестилетними дочками решил покатать на квадроцикле. Когда они ехали в гаражах, мужчина не справился с управлением и транспортное средство рухнуло со второго уровня кооператива. Одна из девочек погибла.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.