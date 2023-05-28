В Приморье к поискам виновника перестрелки у придорожного кафе присоединилась полиция

Открывший стрельбу мужчина убежал в лес. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Приморья организовала проверку после того, как неизвестный мужчина в маске открыл стрельбу по людям у придорожного кафе в Надеждинском районе. К поискам виновника подключилась и Росгвардия, рассказали в пресс-службе УМВД по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

Как поделились представители ведомства, неизвестный несколько раз выстрелил из предмета, который напоминает охотничье ружье, после чего поспешил скрыться. Сейчас специалисты ищут виновника.

Из людей никто не пострадал, повреждения получил лишь торговый павильон.

Напомним, что «Комсомолка» писала о случившемся. Примерно после 11 дня неизвестный мужчина в камуфляжной одежде и маске открыл огонь, после чего убежал в лес. Людям приходилось прятаться за свои машины и ближайшие здания, чтобы не пострадать от пуль. Краевая прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки.

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