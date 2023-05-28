Спустя неделю разрушенное зеленое пианино на острове Русский заменили на ярко-желтое

Это третье пианино, которое устанавливает Андрей Нетесов. Фото: @Colombo_125.

Новое, уже шестое по счету пианино появилось на острове Русский. Установил его гонщик и путешественник Андрей Нетесов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Это третье пианино, которые Андрей устанавливает вместе со своими друзьями. Свой первый музыкальный инструмент путешественник поставил в ноябре 2021 года, после того как вандалы разрушили старое, а второй – в ноябре 2022, и даже надпись не остановила неизвестных от уничтожения.

Третье свое пианино Андрей решил покрасить в ярко-желтый цвет, и инструмент наверняка будет дарить людям хорошее настроение даже в непогоду. Другой вопрос – как быстро вандалы доберутся и до него? Ведь прошлый инструмент с изображением чаек и маяка уничтожили спустя два месяца.

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