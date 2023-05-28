Пайщики долгостроя на Пихтовой во Владивостоке до конца лета получат компенсацию

Встречу с приморцами провел заместитель председателя правительства региона Михаил Петров. Фото: Корпорация развития Приморского края.

Во Владивостоке на компенсацию могут рассчитывать пайщики шестой и седьмой блок-секции ЖСК «88». Пайщики Пихтовой, 35, получат деньги до конца этого лета, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Встречу с пайщиками провел заместитель председателя правительства региона Михаил Петров. Чтобы получить компенсацию, приморцам необходимо обратиться в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и подать несколько заявлений: выписку из реестра требований кредиторов, паспорт и нотариальную доверенность.

– После поступления первого заявления объект смогут признать проблемным. Далее Фонд проведет закупку на оказание услуг по оценке рыночной стоимости одного квадратного метра равнозначного жилого помещения, – рассказали представители регионального фонда.

По словам Михаила Петрова, если цена квадратного метра жилья по оценке специалистов превысит показатель стоимости на первый квартал 2023 года, то сумма компенсации составит не более 150 287 рублей за один «квадрат».

– Мы решаем вопрос о привлечении федеральных денежных средств для выплаты компенсации. Нами разработана мера поддержки пайщиков на краевом уровне. В результате сейчас у каждого пайщика есть выбор: получить компенсацию по краевому закону или ожидать выплату от Фонда развития территорий.

Напомним, ранее стало известно, что компенсацию получат пайщики восьмой блок-секции на Пихтовой, 35. «Комсомолка» уже писала об этом самом старом долгострое приморской столицы. Возводить здание начали еще в 1993 году и до сих пор не могут ввести в эксплуатацию.

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