Творцы и предприниматели из Владивостока вошли в «сотню» креативных лидеров Тихоокеанской России

Итоги исследование предоставили в виде шоу-презентации. Фото: Вадим ПОПОВ

Изобразительное искусство, кино и анимация, музыка, галереи и креативные кластеры стали индустриями-лидерами по результатам федерального исследования «100 креативных лидеров Тихоокеанской России» (12+), которое впервые проводилось в шести регионах Дальнего Востока. Эксперты получили 500 ответов и выявили 400 имен представителей креативного бизнеса, 100 из которых вошли в итоговый список. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В финальный список победителей вошли команда архитектурно-производственной компании Concrete jungle, музыкант и основатель музыкального лейбла «BGW» Павел Лопатин, автор проекта «ARTISTBAZAR» Даниэла Пика, основатель музея современного искусства «Артэтаж» Александр Городний, команда анимационной студии «Мечталет» и многие другие. С полным перечнем имен можно ознакомиться на сайте.

В список попал и собственник холдинга KUKSOV GROUP Павел Куксов. Ведущая компания Владивостока в сфере гостеприимства и развлечений создала ряд объектов общественного питания, а также реализует проект по созданию производственно-складского комплекса на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае.

– Одним из ярких проектов, формирующих креативную экономику в регионе, для меня стало сотрудничество с КРДВ и Аэрофлотом. В 2022 году в рамках Восточного экономического форума наши рестораны участвовали в создании специального бортового меню для пассажиров на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга во Владивосток, выполняемых в дни подготовки и проведения ВЭФ. Наши бар-менеджеры разработали ряд уникальных коктейлей из локальных дальневосточных продуктов – ягод и дикоросов. Это был первый опыт для нас – приготовить то, что будут пить на авиалиниях, – поделился Павел Куксов.

Итоги исследование предоставили в виде шоу-презентации, после чего креативные приморцы, попавшие в «сотню», выступили перед гостями. Для многих из них это было первое появление на сцене перед публикой.

– Макрорегион стал основным центром обсуждения вопросов, которые являются важными для развития креативных индустрий не только в ДФО, но и во всей стране. Это и построение баланса между поддержкой государства и приходом в сектор частных инвестиций, аспекты, затрагивающие интеллектуальную собственность, и, конечно же, производство и экспорт продуктов креативного предпринимательства. И самое главное, что в этой работе принимали участие конкретные люди, на плечах которых лежит развитие индустрии в регионе, – отметил исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.

По словам гендиректора Федерации креативных индустрий Игоря Намаконова, лонг-лист включал в себя 400 кандидатов, а затем список сократился до 113 человек. Критерии отбора следующие: способность сформировать новое видение развития в рамках своей категории, поиск и использование новых методов развития, высокий уровень добавленной стоимости производимых товаров и услуг, наличие признанных достижений.

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