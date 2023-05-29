Домушник «с опытом в Москве» стащил две норковые шубы и ювелирку у приморчанки

34-летний житель Владивостока оказался причастен к десяти подобным кражам.

Два с половиной года домушник обчищал квартиры жителей Владивостока. Вора удалось поймать после того, как он ворвался домой к жительнице города и стащил две норковые шубы и ювелирные украшения на общую сумму в 100 тысяч рублей. Полиция задержала 34-летнего жителя приморской столицы и выяснила – у мужчины «богатый послужной список» в сфере краж. Подозреваемый проходит по 158-й статье Уголовного кодекса России, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

На днях жительница Владивостока вернулась домой после работы и увидела жуткий бардак в квартире – везде были разбросаны вещи. Начала осматривать свое имущество и не обнаружила на привычном месте ювелирные украшения и две норковые шубы.

Женщина сразу позвонила в дежурную часть полиции, правоохранители прибыли на место происшествия. Владелица пропавшего имущества сказала, что украденное тянет на 100 тысяч рублей. После разговора с потерпевшей сотрудники МВД опросили возможных очевидцев преступления.

Вскоре полицейские нашли и задержали подозреваемого – им оказался 34-летний житель приморской столицы, у которого тяжким грузом висит судимость за похожее преступление, совершенное в Москве.

– Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Установлена причастность задержанного к десяти аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Мужчина на протяжении двух с половиной лет совершал квартирные кражи на территории Владивостока. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 1,5 миллионов рублей, – рассказал представитель ведомства.

По фактам краж, совершенным с незаконным проникновением в жилище, заведены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ.

Мужчина дожидается окончания расследования дел в СИЗО.

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