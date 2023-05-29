Энергетики ДРСК реконструируют подстанцию «Молодежная» в Арсеньеве

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) ведут реконструкцию подстанции 110/35/6 кВ «Молодёжная» в Арсеньевском городском округе. Работы ведутся в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК).

В настоящее время специалисты завершили демонтаж оборудования 35 кВ, установили фундаменты под новое оборудование, приступили к монтажу оборудования распределительного устройства 35 кВ, ведут прокладку кабелей. В ближайшее время начнутся работы по реконструкции оборудования распределительного устройства 110 кВ и замене двух силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА. Это позволит значительно увеличить мощность подстанции для присоединения новых потребителей. В Арсеньевском городском округе активно идёт жилая застройка, а также возведение туристических объектов, в том числе реализация проекта по модернизации горнолыжного комплекса «Белая гора». Энергетики ДРСК обеспечат электроэнергией новые объекты.

Напомним, приморский филиал ДРСК продолжает реализацию программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). Программа рассчитана на пять лет, к ее реализации компания приступила в 2021 году. Ключевая задача — повышение надежности работы электрических сетей Приморья. В этом году на мероприятия программы будет направлено более 5 миллиарда рублей.

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