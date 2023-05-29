Хотел украсть деньги? В Чугуевке задержали жителя, ударившего ножом продавца

Что стало причиной убийства, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье задержали жителя Чугуевки, которого подозревают в убийстве продавца. Мужчина свою вину отрицать не стал, сообщили в пресс-службе УМВД по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, в полицию позвонили местные жители и сообщили, что в магазине на улице Комарова обнаружено тело женщины, которая погибла от ножевых ранений.

Оперативно сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, узнали его местонахождение и задержали 27-летнего мужчину.

На допросе он рассказал, что действовал умышленно. С собой в магазин взял нож, которым ударил 60-летнюю сотрудницу. От полученных ран женщина скончалась прямо за прилавком.

Собранные материалы полиция отправила в Следственный комитет.

В этой истории остаются нераскрытыми некоторые вопросы. Например, что же все-таки побудило мужчину взяться за нож и убить женщину? Была ли это его знакомая, с которой он мог поругаться, или же он хотел взять деньги с кассы, а для осуществления своей цели решил пойти на крайние меры? С этими вопросами корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу Следственного комитета. В ведомстве комментарии пока не предоставили.

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