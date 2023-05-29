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НовостиВладивосток29 мая 2023 2:20

В Приморье продлили штормовое предупреждение из-за высокого класса пожароопасности

Подробности рассказали синоптики Примгидромета
Павел САХАРОВСКИЙ
Штормовое предупреждение сохранится до 31 мая.

Штормовое предупреждение сохранится до 31 мая.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Примгидромета предупредили жителей края о том, что в других районах края кроме Анучинского, Пограничного, Лазовского и Кавалеровского ожидается четвертый класс пожароопасности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам специалистов, высокий класс пожароопасности ожидается также в Яковлевском и местами в Красноармейском районах. Штормовое предупреждение продлили до 31 мая.

Синоптики просят жителей и гостей Приморья быть внимательными на природе и не допускать возникновения пожаров.

Напомним, что во всех муниципалитетах Приморья отменили особый противопожарный режим. По словам министра по делам ГОЧС Александра Златкина, в 2023 году края обошел другие региона ДФО по уровню ликвидации природных и лесных возгораний.

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