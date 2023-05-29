Известный в России основатель ресторанного фестиваля высказался о новой Zuma во Владивостоке

Новая Zuma. Фото: «Сысоев FM»

Крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке вновь принимает гостей в обновленную Zuma в тестовом открытии. Среди гостей заведения оказался основатель Российского ресторанного фестиваля, известный предприниматель Александр Сысоев. В своем радиовещательном канале «Сысоев FM» он высказался о ресторане и поделился снимками интерьера.

Тех, кто привык к темным тонам прежней Zuma, ждет сюрприз – здесь появились новые традиции, но команда постаралась и сохранила значимые артефакты.

– Сгоревшая Zuma, как птица Феникс вновь работает во Владивостоке, – рассказал Александр Сысоев.

Официальное открытие Zuma состоится уже первого июня. Напомним, один из символов Владивостока в ночь на 7 декабря был уничтожен дотла. Мощный пожар вспыхнул в Zuma на Фонтанной, 2 практически за минуты.

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