Не успели прокатиться: дрифтеры показали, как произошло возгорание автомобиля на картодроме «Змеинка»

Кадрами поделились пассажиры сгоревшей машины. Фото: принтскрин видео.

Минувшим днем во Владивостоке на картодроме «Змеинка» во время любительского заезда по неизвестным причинам загорелся Меню Toyota Mark II 81. В социальных сетях завирусился ролик с кадрами того, как все произошло. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ролик начинается с обычного заезда, ничто не предвещает беды. Машину сильно трясет от быстрой езды, судя по смеху, водитель и его приятели наслаждаются выбросом адреналина. Но затем им сообщают, что из машины виднеется пламя.

– Горит сзади, выходим из тачки.

Как только они выходят, видно, что пламя разгорелось в области задних колес и кузов, и с каждой минутой оно будто бы становится все сильнее.

– Повезло как. Хотя прокатиться не успели.

Участники заезда пытались потушить возгорание своими силами, позже приехали пожарные.

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