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НовостиВладивосток29 мая 2023 3:39

Не успели прокатиться: дрифтеры показали, как произошло возгорание автомобиля на картодроме «Змеинка»

Появилось видео, как загорелся автомобиль «Тойота Марк» во время заезда во Владивостоке
Павел САХАРОВСКИЙ
Кадрами поделились пассажиры сгоревшей машины.

Кадрами поделились пассажиры сгоревшей машины.

Фото: принтскрин видео.

Минувшим днем во Владивостоке на картодроме «Змеинка» во время любительского заезда по неизвестным причинам загорелся Меню Toyota Mark II 81. В социальных сетях завирусился ролик с кадрами того, как все произошло. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ролик начинается с обычного заезда, ничто не предвещает беды. Машину сильно трясет от быстрой езды, судя по смеху, водитель и его приятели наслаждаются выбросом адреналина. Но затем им сообщают, что из машины виднеется пламя.

– Горит сзади, выходим из тачки.

Как только они выходят, видно, что пламя разгорелось в области задних колес и кузов, и с каждой минутой оно будто бы становится все сильнее.

– Повезло как. Хотя прокатиться не успели.

Участники заезда пытались потушить возгорание своими силами, позже приехали пожарные.

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