На этой неделе в Приморье приостановят продажу алкоголя

Ограничения продлятся один день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье вновь запретят продажу алкоголя из-за праздника. В День защиты детей 1 июня в регионе нельзя купить спиртное в магазинах. Под запрет попадает, в том числе розничная реализация пива и напитков на его основе. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ограничения снимут в пятницу, 2 июня в 10:00. Правила не распространяются на общепит и магазины беспошлинной торговли. Напомним, закон вступил в силу с 1 марта. Теперь в крае запрет на продажу алкоголя действует 1 июня, 1 сентября, а также в дни «Последнего звонка». Продавать алкогольные напитки также нельзя в местах, где проходят массовые мероприятия.

Напомним, запрет на продажу алкоголя с 222:00 до 10:00 распространяется на многоквартирные дома, где вход для покупателей находится со стороны подъезда. Специалисты уточнили, что это ограничение не касается пива и напитков на его основе, сидра, пуаре, медовухи. Предполагается, что изменения помогут улучшить культуру потребления алкоголя, снизить количество преступлений в нетрезвом состоянии, в том числе и во время праздников.

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