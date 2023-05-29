В Следственном комитете подтвердили, что житель Приморья зарезал продавца из-за денег

В ближайшее время ему также предъявят обвинения по другим статьям. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

На приморца, убившего сотрудницу магазина в селе Чугуевка, завели уголовное дело. Решается вопрос о том, чтобы заключить мужчину под стражу. Специалисты допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали представители ведомства, уголовное дело завели по части 1 статьи 105 УК РФ, по которой мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Приморец объяснил, что убил женщину только для того, чтобы похитить деньги из кассы.

В ближайшее время ему также предъявят обвинения по пункту «з» части 2 статьи 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений), пункту «а» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

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