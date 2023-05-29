На неделю часть Первореченского и Ленинского районов во Владивостоке останется без горячей воды

Отключения начались 29 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке 29 мая стартовал второй этап гидравлических испытаний, который продлится до 5 июня. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Приморских тепловых сетей (АО «ДГК»), весенне-летние гидравлические испытания проходят в четыре этапа. До 5 июня без горячего водоснабжения останутся жители Ленинского и Первореченского районов.

Горячее водоснабжение также приостановят и для жителей Первомайского района. Энергетики проверят Голдобинскую теплотрассу в рамках третьего этапа гидравлических испытаний, который продлится до 7 июня.

Напомним, что на этой, а также на следующей неделе во Владивостоке ожидается отключение не только горячей, но и холодной воды. По информации пресс-службы Примводоканала, будут проводиться плановые ремонтные работы. Подачу ХВС приостановят 31 мая, 1, 5 и 7 июня.

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