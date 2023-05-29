Раздел приморского ореха разрешится благодаря кабанам и тиграм

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предложение о регулировании оборота кедрового ореха в Приморье получило поддержку главы Минприроды РФ Александра Козлова, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Российскую газету».

Козлов отметил, что такое решение обусловлено следующим. Состояние популяции диких кабанов, которые являются кормовой базой амурского тигра, прямо зависит от этого ореха.

Глава Минприроды также выразил поддержку передаче полномочий регионам на выдачу лицензий для сбора кедрового ореха. Он отметил, что будут разработаны нормативы и места сбора ценного ресурса жителями. Проект федерального закона, разработанный регионом и рассмотренный на комиссии Совета законодателей Совета Федерации, получил замечания – его отправили на доработку.

Напомним, что ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко уже предлагал запретить экспорт неочищенного кедрового ореха и передать полномочия регионам на выдачу лицензий на его сбор. Многие депутаты сошлись во мнении, что кедровый орех экспортируется за границу, очищается, а затем возвращается в регион с наценкой в 5-6 раз.

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