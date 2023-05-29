Жители Владивостока сообщили о возгорании в районе жд станции Артем-Приморский-3

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно сообщениям местных жителей, в районе железнодорожной станции Артем-Приморский-3 произошло серьезное возгорание. Информация о подробностях остается неизвестной, однако на месте происшествия уже находятся пожарные расчеты, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Местные жители, заметившие первые признаки пожара, сразу же обратились за помощью к службам. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия и приступили к оценке ситуации. Пока что подробности о причинах возгорания, масштабах ущерба и наличии пострадавших остаются неизвестными. Корреспондент «Комсомольской правды» обратился за комментарием.

Напомним, ранее клубы черного дыма заметили в районе «Снеговой Пади».

ОБНОВЛЕНИЕ НА 16:40

Как сообщили в ГУ МЧС Приморья, горит нежилая постройка на улице Каширской в Артеме.

– Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы. Общая площадь пожара составляет около 240 квадратных метров. В тушении задействованы 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава. Проводятся разборка и проливка конструкции, – заключили в чрезвычайном ведомстве.

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