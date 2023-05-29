Нефтепорт Козьмино подвел итоги регионального конкурса на звание «Лучший по профессии»

Соревнования проходили с 22 по 25 мая 2023 года на производственных объектах нефтепорта Козьмино в г. Находке (Приморский край). В них приняли участие 109 работников трех дочерних обществ компании, обеспечивающих транспортировку нефти в восточном направлении: ООО «Транснефть – Восток» (Братск), ООО «Транснефть – Дальний Восток» (г. Хабаровск) и ООО «Транснефть – Порт Козьмино» (организатор регионального этапа).

На площадках морского терминала в Козьмино профессиональные знания и умения продемонстрировали представители 12 рабочих специальностей: трубопроводчики линейные, лаборанты химического анализа, электрогазосварщики, операторы товарные, слесари по ремонту технологических установок, водители грузового автомобиля, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, операторы НППС, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, охранники, машинисты экскаватора. Впервые на конкурсе мастерства была представлена профессия электромонтер по ремонту и обслуживанию воздушных линий и объектов электрохимической защиты (ВЛ и ЭХЗ).

Судейская комиссия оценивала уровень знаний нормативной документации и технологических процессов работниками, а также их практические навыки в сварке металла, сборке и наладке насосного агрегата, определении показателей качества и количества нефти, подготовке трубопровода к проведению ремонтных работ, устранении неисправностей в электрооборудовании и системах автоматики. Конкурсанты продемонстрировали мастерское владение сложной спецтехникой, а также навыки скоростного маневрирования на автотранспорте.

Лидером по наградам высшего достоинства стала команда ООО «Транснефть – Порт Козьмино» (семь первых мест), кубки за 2 и 3 место завоевали, соответственно, ООО «Транснефть - Восток» и ООО «Транснефть – Дальний Восток». Победители состязаний в Приморье представят Дальневосточный регион на заключительном этапе конкурса, который состоится в августе этого года в г. Уфе.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в системе «Транснефть» проводится с 2001 года. Участие в нем помогает повышать профессиональное мастерство и уровень технической подготовки, развивает творческое отношение к труду, способствует обмену опытом.

Фото: предоставлены пресс-службой «Транснефть – Порт Козьмино».

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