Борис Кубай: в первой декаде июня сильного дождя во Владивостоке не ожидается

Температура воздуха будет чуть ниже, чем в конце мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке установилась сухая и теплая погода, чему не совсем рады местные огородники, которым не хватает дождя для увлажнения почвы. У главного синоптика Примгидромета Бориса Кубая не утешительный прогноз погоды для дачников на первую декаду июня, зато новости точно обрадуются другие жители города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы Примгидромета, в первой декаде июня осадки ожидаются, но их количество не достигнет даже 15-10 миллиметров. Со стороны Японского моря в город придет прохладный воздух, из-за чего могут начаться туман, морось и небольшой дождь. Из-за южного и юго-восточного ветра температура воздуха в дальневосточной столице окажется на 5-7 градусов ниже, чем в конце мая.

Синоптики Примгидромета добавили, что дождь пройдет во Владивостоке 1 июня, также возможен туман. В ночь на 1-е число столбики термометров достигнут +11…+13°C, днем +13…+16°C. 2 июня осадки прекратятся.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.