В Артеме решат проблему с кладбищем, которое уходит под воду

Раньше вода уходила в поля. Фото: принтскрин видео.

Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон в своем telegram-канале рассказал о том, что побывал на кладбище в районе шахты Амурская. Там жители жаловались на то, что могилы уходят под воду. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Здесь подтопило могилы, расположенные с краю, рядом с болотистой местностью. Мы осмотрели всю территорию. Примыкающие строительные площадки действительно препятствуют естественному выходу воды. Определились, что в ближайшее время геодезисты посмотрят все уклоны, чтобы понимать, куда отводить воду. После этого будем планировать остальные работы, - рассказал Квон.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что местный житель, который и заметил происшествие, предположил, что причиной подтопления стали закопанные грунтом выходы из болота. Раньше вода уходила в поля, а из-за манипуляций она поднялась, вышла из берегов и потекла к местам захоронения.

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