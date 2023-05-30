Орден Мужества погибшего во время СВО сержанта из Владивостока передали семье бойца

Сержант погиб в октябре 2022 года. Фото: Максим Долбин / Администрация Владивостока.

Во Владивостоке по указу президента России Владимира Путина посмертно наградили Кирилла Конева – сержанта, погибшего во время выполнения задач специальной военной операции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, Кирилл Конев погиб в прошлом году 19 октября в Херсонской области. Орден Мужества семье сержанта передал замглавы администрации Владивостока Евгений Бавин. Награду получили мама бойца Ольга и его сестра Анна.

Согласно указу президента РФ, посмертная награда предназначалась сержанту за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Ранее орден Мужества получила семья Евгения Лизнева, погибшего 29 октября 2022 года на территории ДНР. Также посмертно был награжден Сергей Лигай, орден передали его сыну Кириллу и сестре Янине Лушниковой.

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