Пожар в одном из сел в Приморье забрал жизни двух человек

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Трагический пожар произошел в Партизанском районе минувшим днем. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорание жилого дома. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью. Пожар произошел в селе Николаевка, по неизвестным причинам загорелся двухэтажный частный дом.

Спасатели оперативно прибыли к полыхающему зданию. Во время тушения они нашли тела двух мужчин 44 и 71 года. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, специалисты полностью ликвидировали возгорание.

Тушили пламя десять человек с помощью трех единиц техники.

Напомним, что совсем недавно в Лесозаводске пожарные эвакуировали десять человек из-за пожара в шестиэтажном жилом доме. В здании на Пушкинской загорелась одна из квартир, специалисты устанавливают, что стало причиной появления огня.

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