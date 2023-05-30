«Я человек, который хочет ребенка»: в приморском селе неизвестный пристает к детям

Полиция организовала проверку. Фото: принтскрин видео.

В Тавричанке неизвестный мужчина преследовал двух маленьких девочек. Испуганные юные жительницы Приморья обратились к взрослым, которые проводили их домой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях и выложили видео разговора с преследователем. По словам приморцев, к ним подбежали две испуганные девочки, которые рассказали, что неизвестный мужчина следует за ними на велосипеде. Вскоре он показался и перед людьми, к которым обратились несовершеннолетние.

Судя по манере речи приморца, можно предположить, что он был пьян. Во время разговора он обронил двусмысленную фразу: «Я человек, который хочет ребенка».

– Девочек знакомая провела домой, пока я с ним разбирался, – рассказал очевидец.

Ролик быстро разлетелся по социальным сетям, вскоре за дело взялась полиция. ОМВД по Надеждинскому району устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также личность мужчины.

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