Около 21 тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Ранним утром без электричества остались более 100 домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 30 мая 21 тысячи жителей Владивостока остались без электричества. Прокуратура города организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в 5:00 произошло аварийное отключение подстанции «Вторая речка» МУПВ ВПЭС, без электроэнергии остались более 100 домов. В настоящее время неполадку частично устранили, но коммунальная услуга по-прежнему отсутствует у 3 тысяч местных жителей.

Прокуратура приморской столицы организовала проверку. Сотрудники ведомства узнают, соблюдаются ли требования законодательства при обслуживании электросетей, насколько оперативно устраняется авария, а также соблюдаются ли права жителей, когда им выставляют платежи за пользование коммунальной услугой.

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