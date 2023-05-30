Более четырех тонн незаконно добытых морских деликатесов обнаружили у жителя Владивостока

Контейнеры с морепродуктами были конфискованы. Фото: Пограничное управление ФСБ по Приморью.

Жителя Владивостока признали виновным по части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). У приморца обнаружили несколько тонн различных морепродуктов, однако он не смог предоставить нужные документы, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще летом прошлого года сотрудники ведомства в контейнерах на промышленной территории нашли у местного жителя более четырех тон креветок, крабового мяса и других морепродуктов. Однако приморец не смог предоставить документы, которые бы подтверждали, что деликатесы он получил законным путем.

Креветки, которые нашли у приморца. Фото: Пограничное управление ФСБ по Приморью.

На него завели уголовное дело. Советский районный суд признал мужчину виновным, в качестве наказания ему выписали штраф в размере 400 000 рублей, а также конфисковали два контейнера.

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