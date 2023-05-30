В центральных районах Приморья энергетики ДРСК провели рейд по предупреждению несчастных случаев в период летней рыбалки

Фото: АО «ДРСК».

Энергетики Приморских центральных электрических сетей (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) напомнили рыбакам из центральных районов Приморья о необходимости соблюдения правил электробезопасности вблизи водоемов, рядом с которыми расположены энергообъекты. Цель акции – профилактика несчастных случаев, связанных с электротравматизмом.

Специалисты компании провели рейд вдоль береговой линии реки, возле которой проходит высоковольтная воздушная линия электропередачи. Год назад в этой местности из-за несоблюдения правил электробезопасности произошло два несчастных случаев. Рыбаки, игнорировав все правила, задели удилищами линию электропередачи 110 кВ. Для одного из них рыбалка мгновенно закончилась летальным исходом.

В близлежащих местах отдыха у реки директор Приморских центральных электрических сетей Максим Морозов лично поговорил с рыбаками о необходимости соблюдения правил электробезопасности, отметил правильный выбор места для отдыха и вручил любителям рыбной ловли напоминающие листовки. Также специалисты устанавливают и обновляют предупреждающие информационные стенды в местах небезопасных для рыбалки.

Работа по профилактике электротравматизма вблизи водоемов, рек, озер и водохранилищ для энергетиков ДРСК является систематической. Специалисты компании напоминают, что в летний период возрастает вероятность возникновения несчастных случаев, связанных с электротравматизмом, особенно это касается представителей рыболовецкого сообщества.

Чтобы избежать несчастных случаев, энергетики ДРСК настоятельно просят рыбаков и желающих отдохнуть вблизи водоемов, запомнить и соблюдать основные правила электробезопасности:

- В местах расположения ЛЭП вдоль береговых линий водоемов рыбалка запрещена!

- Смертельно опасно приближать удилище к проводам на недопустимо близкое расстояние! Поднятое вверх удилище способно привести к поражению электрическим током, даже без прямого контакта с токоведущими частями.

- Рекомендуется воздержаться от отдыха и рыбалки на водоемах в условиях риска возникновения сильных осадков с грозой.

- С наступлением летних каникул следует провести профилактические беседы с детьми, рассказав им о правилах электробезопасности вблизи водоемов и о возможных неблагоприятных последствиях несоблюдения этих правил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.