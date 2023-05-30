Власти Приморья предполагают, что пострадавшая от лап тигра вместе с мужем отправилась на незаконную охоту

Поиски тигра продолжаются. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нападение тигра на девушку прокомментировали в пресс-службе правительства Приморья. Михаил – муж пострадавшей Дарьи – озвучил еще одну версию, почему он с супругой поехал в лес. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе правительства, когда все ведомства узнали о случившемся, специалисты связались с Михаилом, чтобы узнать, что произошло. По словам мужчины, он с женой поехали на ЗИЛе в лесополосу недалеко от Раковки, чтобы забрать оттуда трубу, которую он видел на сенокосе, однако на месте ее не оказалось. Когда супруги выезжали с поляны, заметили пятна крови. Дарья вышла из машины, чтобы проверить обстановку, но не нашла ничего интересного и вернулась.

Тут то и произошло самое страшное. Как дальше рассказал Михаил, он услышал рык, а заметил увидел, что к жене бежит тигр, который в два прыжка оказался рядом, повалил ее на землю и начал кусать. Недолго думая, приморец запрыгнул в машину и поехал на хищника. Отбившись от зверя, пара поехала в больницу.

После того, как мужчина освободился он вместе со специалистами поехал на место происшествия, однако тигра обнаружить так и не удалось. На дороге нашли след, однако и он не дал никаких зацепок.

– След был направлен в сторону, где произошло нападение. В данном месте проходит звериная торная тропа с отпечатками копытных. Вероятно, хищник охотился здесь, а люди попали на место где он кого-то «задавил». Он посчитал что у него забирают его добычу, рыком предупредил, а после этого напал.

В пресс-службе правительства добавили, что показания потерпевших постоянно меняются, ведь сначала они говорили, что отправились в лес искать собаку.

– Очень возможно, что причиной их поездки послужила незаконная охота накануне вечера и поехали они утром для поиска объекта добычи.

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