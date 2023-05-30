Осенью этого года в муниципалитетах Приморья установят 20 зарядных станций для электромобилей

Станции доставят в край до 1 августа. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье закупили 20 станций «быстрой» зарядки для электромобилей, рассказали в пресс-службе краевого правительства. К ноябрю этого года они появятся в Артемовском, Владивостокском, Находкинском и Уссурийском городских округах. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей минэнерго, контракт на поставку зарядных станций был заключен с ООО «Корпорация ПСС». Оборудование доставят в Приморье до 1 августа, уже определены участки, где они появятся, также уже есть все необходимые разрешения для присоединения к инженерной инфраструктуре.

Как отметил глава министерства Андрей Леонтьев, власти Приморья заинтересованы в развитии сети станций для зарядки электромобилей. В 2024 году регион планирует направить более 50 миллионов рублей на установку оборудования.

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