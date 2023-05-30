В предстоящее воскресенье во Владивостоке ограничат движение для авто на Русском мосту

Ограничения введут из-за проведения полумарафона. Фото: Антон ПИКУС

В воскресенье, 4 июня, во Владивостоке временно ограничат движение на Русском мосту, а также на острове Русский. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этот день состоится полумарафон «ЗаБег». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ограничения введут в 15:00, действовать они будут до 19:00. Запрет коснется участка дороги от пересечения Бархатной с Героев-Тихоокеанцев до поворота к отделению полиции по адресу поселок Аякс, 25.

В управлении транспорта добавили, что будут скорректированы маршруты автобусов, которые едут на остров. Автобусы №15 и №17 отправятся по следующему расписанию: 15:40, 16:40, 17:00, 17:40, а от остановки «Катерная» в сторону Приморского океанариума – в 17:00.

Напомним, что в конце июня, 24 числа, в центре Владивостока перекроют некоторые дороги из-за выпуска офицеров пожарно-спасательной академии.

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