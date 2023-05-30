Во Владивостоке скончался почетный гражданин и экс-глава Приморского краевого дома молодежи

Трагичную новость сообщили в администрации города. Фото: Администрация Владивостока

Во вторник, 30 мая, ушел из жизни почетный гражданин Владивостока, заслуженный работник культуры России Александр Иодо. Трагичную новость сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Более 30 лет Александр Иодо работы гендиректором Приморского краевого дома молодежи, также он был лидером белорусской диаспоры края. Его награждали медалями Президиума Верховного Совета СССР «За трудовое отличие», «Серафима Саровского», знаками «За достижение в области культуры и искусства Приморского края» и «За заслуги перед Владивостоком 1-й степени».

Мэрия, а также председатель Светлана Морозова от имени Совета Почетных граждан Приморского края и города Владивостока приносят соболезнования родным и близким Александра Иодо.

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